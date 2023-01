Köln (SID) - Langstreckenläufer Sam Parsons (Frankfurt) hat den deutschen Hallenrekord über 5000 m geknackt. Der 28-Jährige lief am Freitagabend in Boston nach 13:12,78 Minuten als Siebter ins Ziel, er blieb damit knapp fünf Sekunden unter der Bestmarke seines Vereinskollegen Amos Bartelsmeyer aus dem vergangenen Dezember (13:17,71). Beide Leistungen müssen noch ratifiziert werden.

"Ich bin oft 13:20 Minuten gelaufen, jetzt kam endlich der Durchbruch", sagte Parsons: "Das war eine große Leistung zum Start ins Jahr, das freut mich sehr."

Parsons hatte im vergangenen Sommer bei WM und EM die Finals über 5000 Meter erreicht, bei der EM lief er auf Rang sechs. In Boston blieb er nun auch deutlich unter seiner Freiluft-Bestzeit (13:21,17) aus dem vergangenen Frühjahr.

Der Sieg in einem bemerkenswert schnellen Rennen am Freitag ging an den Amerikaner William Kincaid, der in 12:51,61 Minuten nur zwei Sekunden über dem Hallen-Weltrekord des Äthiopiers Kenenisa Bekele (12:49,60) aus dem Jahr 2004 lag.