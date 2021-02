Paris (SID) - Weltrekordler Armand Duplantis hat beim Meeting in Belgrad 6,10 m gemeistert und seine eigene Jahresweltbestleistung im Stabhochsprung übertroffen. Der 21-jährige Schwede versuchte sich in der serbischen Hauptstadt zweimal an der Weltrekordhöhe von 6,20 m, scheiterte aber. Seine vor einem Jahr aufgestellte Bestmarke liegt bei 6,18.

Anfang des Monats hatte Duplantis im französischen Rouen mit 6,03 m gesiegt und sich an die Spitze der Jahresliste gesetzt. In Belgrad kehrte er aus einer zweiwöchigen Verletzungspause zurück.