Köln (SID) - Weitspringer Markus Rehm hat bei den Europameisterschaften der Para-Leichtathleten im polnischen Bydgoszcz mit einem Fabelweltrekord für einen Paukenschlag gesorgt. Der 32-Jährige vom TSV Bayer Leverkusen segelte am Dienstag auf 8,62 m und übertraf damit seine eigene Bestmarke von der EM 2018 in Berlin gleich um 14 Zentimeter.

Der einseitig unterschenkelamputierte Rehm hatte bereits im zweiten Versuch 8,46 erzielt, ehe er im dritten Durchgang in neue Dimensionen vordrang. Der zweitplatzierte Franzose Dimitri Pavade hatte unglaubliche 1,64 m Rückstand auf den dreimaligen Paralympicssieger Rehm, der am Wochenende außer Konkurrenz bei der Leichtathletik-DM in Braunschweig antritt.

Im Kugelstoßen landete Niko Kappel in einem spannenden Wettkampf auf dem Bronzeplatz. Der Paralympicssieger von Rio 2016 musste sich mit 13,36 m dem Polen Bartosz Tyszkowski (13,51) und dem Briten Kyron Dyke (13,39) geschlagen geben.