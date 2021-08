Köln (SID) - Lucas Ansah-Peprah ist so schnell wie noch kein deutscher Sprinter vor ihm die 100 m gelaufen - ein etwas zu starker Rückenwind verhinderte aber die Aufnahme in die Rekordlisten. Für den 21 Jahre alten Hamburger blieb am Samstag in La Chaux-de-Fonds/Schweiz die Uhr nach 9,98 Sekunden stehen. Die Windunterstützung betrug 2,5 m/s - erlaubt für einen regulären Sprint sind 2,0.

Zuvor waren der Leipziger Martin Keller (2013) und der Erfurter Julian Reus (2017) als einzige Deutsche mit 9,99 Sekunden unter der magischen Zehn-Sekunden-Marke geblieben. Sowohl bei Keller (3,7 m/s) als auch bei Reus (4,8 m/s) war der Rückenwind aber deutlich zu stark. Reus hält den deutschen Rekord mit unter regulären Bedingungen erzielten 10,01 Sekunden.