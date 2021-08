Berlin (SID) - Äthiopiens Starläufer Kenenisa Bekele startet beim Berlin-Marathon und greift zum vielleicht letzten Mal den Weltrekord an. Die Organisatoren des Rennens am 26. September gaben die Teilnahme des 39-Jährigen am Freitag bekannt.

Bekele hatte 2019 bei der bislang letzten Austragung des Berlin-Marathons seinen zweiten Sieg gefeiert und in 2:01:41 Stunden den ein Jahr zuvor vom Kenianer Eliud Kipchoge an gleicher Stelle aufgestellten Weltrekord nur um zwei Sekunden verpasst.

Der dreimalige Olympiasieger Bekele, der seit dem Halbmarathon von London im März 2020 kein großes Rennen mehr bestritten hat, hatte im vergangenen Jahr seine beiden Stadion-Weltrekorde über 5000 und 10.000 m an den Ugander Joshua Cheptegei verloren.

2020 war der Berlin-Marathon der Pandemie zum Opfer gefallen, diesmal ist das Rennen wieder im großen Rahmen geplant. Im Juni waren die Veranstalter von bis zu 35.000 Startern und Starterinnen ausgegangen.