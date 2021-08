Köln (SID) - Die Äthiopierin Yalemzerf Yehualaw ist als erste Frau einen Halbmarathon unter 64 Minuten gelaufen. Für die 21,1 km benötigte die 22-Jährige am Sonntag in Larne/Nordirland 1:03:43 Stunden, damit verbesserte sie den bisherigen Weltrekord der Kenianerin Ruth Chepngetich aus dem vergangenen April in Istanbul um 19 Sekunden.