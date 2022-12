Paris (SID) - Der US-amerikanische Sprinter Randolph Ross ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Richtlinien für drei Jahre gesperrt worden. Das gab die Unabhängige Integritätskommission AIU des Weltverbandes am Dienstag bekannt. Der 21 Jahre alte Olympiasieger von Tokio in der 4x400-m-Staffel wurde einen Tag vor seinem 400-m-Lauf bei der Leichtathletik-WM in Eugene im Juli suspendiert und von den Titelwettkämpfen ausgeschlossen.

Ross, der beim Staffel-Olympiasieg 2021 nur in den Vorläufen Teil des US-Teams war, habe in weniger als einem Jahr drei Meldepflichtverstöße begangen. Zudem soll er eine E-Mail gefälscht haben, um den dritten Verstoß zu vermeiden, was einen Verstoß gegen die Manipulationsvorschriften darstellt und zu einer Verschärfung der Strafe führt. Diese gilt nun bis zum 30. Juni 2025.