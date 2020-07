Köln (SID) - Ein weiteres Diamond-League-Meeting der Leichtathleten ist abgesagt worden. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, fällt nach Eugene und Paris nun auch der Wettbewerb im britischen Gateshead aufgrund der Corona-Pandemie aus. Zuletzt war das ursprünglich für den 16. August geplante Meeting auf September verschoben worden.

Damit besteht die Diamond League derzeit nur noch aus sieben statt ursprünglich 15 Meetings. Die Eliteklasse soll am 14. August in Monaco starten und am 17. Oktober an einem noch nicht festgelegten Ort in China enden.