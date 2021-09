Berlin (SID) - Speerwurf-Star Johannes Vetter (Offenburg) hat sich nach der Olympia-Enttäuschung von Tokio versöhnlich in den Urlaub verabschiedet. Beim ISTAF in Berlin gewann der frühere Weltmeister am Sonntag mit 88,76 m und feierte seinen fünften Erfolg in der Hauptstadt nacheinander.

Hinter Vetter, der jedoch die angepeilte 90-Meter-Marke verpasste, kamen im Olympiastadion Andrian Mardare (Rumänien/84,44 m) und Aljaksej Katkawez (Belarus/83,10) auf die Plätze.

In Japan hatte es der Gold-Favorit Vetter nach Problemen mit dem Bodenbelag nur zu 82,52 m und damit auf Platz neun geschafft. Danach gewann der Sportsoldat am vergangenen Donnerstag beim Finale der Diamond League in Zürich und holte sich 30.000 Euro Preisgeld.