Dortmund (SID) - Die Stabhochspringer Torben Blech und Bo Kanda Lita Baehre haben sich bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund die Goldmedaille geteilt. Die beiden Leverkusener triumphierten am Samstag mit derselben Höhe von 5,72 m, für Blech war es der dritte DM-Titel in Folge. Vize-Europameister Lita Baehre siegte nach 2019 und 2020 ebenfalls zum insgesamt dritten Mal unter dem Hallendach. Bronze ging an Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken/5,52).

Vor dem Wettkampf gedachten die Athleten des am Donnerstag verstorbenen Tim Lobinger auf besondere Weise. Blech hielt zu Beginn der Athletenvorstellung ein DLV-Trikot mit einer Startnummer Lobingers in die Höhe und präsentierte zudem einen Stab des ersten deutschen 6-Meter-Springers. Die rund 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Helmut-Körnig-Halle klatschten lange Beifall.