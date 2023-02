Köln (SID) - Die niederländische Sprinterin Femke Bol hat den 41 Jahre alten Hallen-Weltrekord über 400 m unterboten. Die 22-Jährige gewann am Sonntag bei den niederländischen Hallenmeisterschaften in Apeldoorn in 49,26 Sekunden, damit pulverisierte sie die bisherige Bestmarke von Jarmila Kratochvilova (49,59). Diese hatte die heute 72-Jährige am 7. März 1982 aufgestellt.

"Als ich über die Ziellinie gelaufen bin, wusste ich, dass ich den Rekord habe - die Fans waren so laut", sagte Bol: "Ich verdanke den Rekord den Fans. Ich habe hier in der Halle noch nie so viele Menschen gesehen."

Bol unterbot erst zum zweiten Mal die 50-Sekunden-Marke. Am vergangenen Wochenende war sie in Metz in 49,96 Sekunden ins Ziel gestürmt.