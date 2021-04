Köln (SID) - Die frühere brasilianische Leichtathletin Roseli Machado ist am Donnerstag im Alter von 52 Jahren nach zwei Wochen Intubation an einer Corona-Erkrankung verstorben. Machado hatte 1996 als erst zweite Brasilianerin den traditionellen Sao-Silvestre-Lauf zum Jahresende in der Metropole Sao Paulo gewonnen.

Im gleichen Jahr startete Machado bei den Olympischen Spielen in Atlanta, schied aber im Vorlauf über 5000 m aus.

Brasilien ist eines der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder, knapp 350.000 Menschen sind bereits an den Folgen einer Infektion gestorben.