London (SID) - Der britische Sprinter Chijindu Ujah (28) ist wegen Dopings für 22 Monate gesperrt worden, darf aber nächstes Jahr wieder starten. Das gab die unabhängige Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics am Montag bekannt. Ujahs Sperre gilt rückwirkend seit dem 6. August 2021 und endet am 5. Juni 2023 - damit könnte er bei der WM in Budapest wieder an den Start gehen.

Bei Ujah waren die verbotenen Substanzen Ostarin und S-23 gefunden worden. Die britische 4x100-m-Staffel hatte deswegen bereits ihre Silbermedaille von den Olympischen Spielen in Tokio verloren.