Eugene (SID) - Titelverteidiger und Weltrekordler Joshua Cheptegei (Uganda) hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene Gold über 10.000 m geholt. In einem lange Zeit taktisch geprägten Rennen setzte sich der 25-Jährige in 27:27,43 Minuten nach einem packenden Schlussspurt vor Stanley Mburu aus Kenia (27:27,90) durch. Bronze ging ans Cheptegeis Landsmann Jacob Kiplimo (27:29,97).

Olympiasieger Selemon Barega (Äthiopien) wurde überraschend nur Fünfter. Die Äthiopier sind mit neun Titeln, je vier davon durch Haile Gebrselassie und Kenenisa Bekele, Rekordsieger über diese Strecke bei Weltmeisterschaften, gewannen aber zuletzt vor elf Jahren. Kenias letzter Triumph über die 25 Stadionrunden liegt sogar 21 Jahre zurück.

Ein deutscher Läufer war nicht am Start.