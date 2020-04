Köln (SID) - Sebastian Coe hat Sportler weltweit erneut gewarnt, die aktuelle Coronakrise als Schlupfloch für Doping zu nutzen. "Ich möchte eine ganz klare Botschaft an die Athleten senden: Sitzen Sie nicht da und denken Sie, dies sei eine testfreie Zeit! Das ist sie nicht", sagte der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics der Deutschen Welle: "Wenn Sie sich dafür entscheiden, außerhalb der Vorschriften und der Integrität unseres Sports zu treten, werden Sie erwischt werden."

Coe musste allerdings auch eingestehen, dass die Zahl der Tests derzeit deutlich geringer sei als normal. "Aufgrund von Lockdowns, Ausgangssperren und internationalen Reisebeschränkungen sind Dopingtests eindeutig schwieriger", sagte der 63-Jährige: "Aber niemand sollte auf den Gedanken kommen, dass es überhaupt keine Tests gibt - es wird getestet. Die Tests sind schwieriger als normalerweise, aber das akzeptiert jeder."

Nach der Absage der Leichtathletik-EM und der Verschiebung der Olympischen Spiele hofft Coe noch auf ein paar Meetings gegen Jahresende. "Ich hoffe aufrichtig, dass wir die Athleten noch in diesem Jahr wieder ins Training bringen können", sagte der frühere Mittelstreckenläufer: "Wir wollen die Sportler danach auch so schnell wie möglich wieder in den Wettkampf bringen, aber nur, wenn wir das auch sicher tun können."