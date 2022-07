Washington (SID) - Hammerwurf-Weltmeisterin DeAnna Price (USA) wird ihren Titel bei der bevorstehenden Leichtathletik-WM ab Freitag im heimischen Eugene/Oregon nicht verteidigen. Aufgrund einer zu Monatsbeginn erkannten Corona-Infektion sieht sich die 29-Jährige nicht in der Verfassung für einen WM-Wettkampf und sagte ihre Teilnahme ab.

"Ich fühle mich nicht einmal in der Nähe davon, was ich für notwendig ansehe, um auf WM-Niveau selbst in der Qualifikation konkurrenzfähig zu sein", schrieb Price in den sozialen Netzwerken.