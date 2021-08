Frankfurt am Main (SID) - Der Frankfurt-Marathon ist aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgesagt worden. Mit Blick auf die Einschränkungen für Großveranstaltungen sowie Unsicherheiten bezüglich Virusmutationen und einer möglichen vierten Welle sei "dieser Schritt leider unausweichlich", teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Bereits im vergangenen Jahr war der Marathon abgesagt worden. Die nächste Auflage soll nun am 30. Oktober 2022 stattfinden.

"In der aktuellen Situation ist die Veranstaltung für uns nicht kalkulierbar, denn derzeit weiß niemand wie die Rechtslage am Veranstaltungstag sein wird", sagte Renndirektor Jo Schindler. Trotz Hygiene- und Sicherheitskonzept sowie einer "vorläufigen behördlichen Genehmigung gibt es keine Garantie, dass die Veranstaltung nicht kurzfristig abgesagt werden müsste, was den Fortbestand des ältesten deutschen Stadtmarathons gefährden würde".