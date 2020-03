Hamburg (SID) - Das traditionelle Mehrkampf-Meeting in Götzis ist wegen der Coronakrise abgesagt worden. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Einen Ersatztermin für Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) und Co. wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. "Sport ist wichtig ? aber momentan gibt es Wichtigeres", schrieben die Macher der Veranstaltung, die für das letzte Mai-Wochenende geplant war.