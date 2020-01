Hamburg (SID) - Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat die Absage der Hallen-WM in China wegen des Coronavirus-Ausbruchs begrüßt. "Diese Entscheidung ist hinsichtlich der Gesundheit der Athleten und Betreuer die richtige", sagte Idriss Gonschinska, Generaldirektor Sport im DLV. Zuvor hatte der DLV beim Weltverband World Athletics um eine schnelle Entscheidung über die Austragung der im März geplanten Titelkämpfe in Nanjing gebeten.

Am Mittwochabend hatte World Athletics die Hallen-WM für dieses Jahr ersatzlos gestrichen, sie soll nun im März 2021 nachgeholt werden. "Unser medizinisches Team, das in Kontakt mit der Weltgesundheitsorganisation WHO steht, hat uns informiert, dass sich der Ausbruch des Coronavirus' - sowohl in China als auch außerhalb des Landes - immer noch auf einem besorgniserregenden Niveau befindet", erklärte der Weltverband. Niemand solle in einer solchen Situation eine Großveranstaltung organisieren, "die verschoben werden" könne.

Trotz der beispiellosen Sicherheitsmaßnahmen der chinesischen Behörden breitet sich das Coronavirus weiterhin rasant aus. Laut einer neuen offiziellen Zwischenbilanz vom Donnerstag stieg die Zahl der Todesfälle in China sprunghaft um weitere 38 auf mindestens 170 an. Die Zahl der bestätigten Infektionen in der Volksrepublik wuchs um rund 1700 auf gut 7700 Patienten. Die WHO will am Donnerstag erneut über die mögliche Ausrufung eines internationalen Gesundheitsnotfalles beraten.