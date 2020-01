Hamburg - Das neuartige Coronavirus beschäftigt vor den Hallen-Weltmeisterschaften im chinesischen Nanjing (13. bis 15. März) jetzt auch den Leichtathletik-Weltverband World Athletics. Der Verband verfolge die "Situation aufmerksam und steht in engem Kontakt mit der Weltgesundheitsorganisation WHO", hieß es in einer Mitteilung an das Fachmagazin Athletics Weekly. Sollte sich "einer der Ratschläge der WHO auf Pläne" für Nanjing auswirken, würden alle Mitgliedsverbände "umgehend informiert".

Die offizielle Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus in China ist mittlerweile auf mindestens 81 gestiegen, landesweit seien 2744 Menschen infiziert, wie die chinesische Regierung mitteilte. Hinzu kommen rund 6000 Verdachtsfälle.

Die chinesischen Behörden versuchen, die Ausbreitung des Virus mittels drastischer Reisebeschränkungen zu stoppen. Neben der Millionenmetropole Wuhan, von wo die Krankheitswelle ihren Ausgang genommen hatte, steht inzwischen praktisch die gesamte zentralchinesische Provinz Hubei unter Quarantäne, betroffen sind rund 56 Millionen Menschen. Mehrere Großstädte, darunter Peking und Shanghai, setzten zudem den Verkehr von Überlandbussen aus. Am Montag kündigte die Mongolei an, die Grenzen zu China zu schließen.

