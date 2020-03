Paris (SID) - Der grassierende Coronavirus hat die Organisatoren des Paris-Marathons zu einer Verschiebung gezwungen. Dies wurde der französischen Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag bestätigt. Der ursprünglich für den 5. April geplante Marathon in der französischen Hauptstadt soll nun am 18. Oktober stattfinden.

Bereits vergangene Woche war der Halbmarathon in Paris abgesagt und auf den 6. September verlegt worden. Beim Auftakt der World Marathon Majors traten aufgrund der Coronavirus-Epidemie lediglich 200 Elite-Athleten beim Tokio-Marathon an. Die Organisatoren hatten sich entschieden, keine Hobbyläufer zuzulassen. Normalerweise nehmen in Tokio knapp 40.000 Sportler teil.

Weltweit sind bereits über 3300 Menschen aufgrund des Coronavirus verstorben. In Frankreich wurden bislang 377 infizierte Menschen bestätigt, es gibt sechs Todesfälle.