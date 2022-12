Köln (SID) - Europameisterin Konstanze Klosterhalfen führt das Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) bei der Cross-EM in Turin an. Die 25 Jahre alte Leverkusenerin, die bei der Stadion-EM in München Gold über 5000 m und zuletzt den Halbmarathon in Valencia gewonnen hatte, peilt den ersten deutschen EM-Titel im Gelände in der Elite-Kategorie überhaupt an.

Klosterhalfen war 2015 und 2016 bereits Cross-Europameisterin bei den Junioren. Mit dem starken deutschen Frauen-Team unter anderem mit Alina Reh (Berlin), EM-Dritte von 2021, hat Klosterhalfen ebenfalls gute Medaillenchancen. Das Männer-Team geht mit dem deutschen Meister Samuel Fitwi (LG Vulkaneifel) und dem 5000-m-EM-Sechsten Sam Parsons (Frankfurt) in den Wettkampf.