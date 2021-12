Köln (SID) - Alina Reh hat bei den Europameisterschaften im Crosslauf Bronze gewonnen und damit die erst zweite deutsche EM-Einzelmedaille im Gelände überhaupt geholt. 16 Jahre nach dem Silber von Sabrina Mockenhaupt musste sich die 24-Jährige vom SCC Berlin am Sonntag in Dublin über 8000 m in 26:53 Minuten nur der Norwegerin Karoline Bjerkeli Grövdal (26:34) und der Schwedin Meraf Bahta (26:44) geschlagen geben.

Die deutsche Topläuferin Konstanze Klosterhalfen musste sich mit Platz fünf (27:12) begnügen. Die 24-Jährige, die nach einem von Verletzungen geprägten Olympiajahr ihr gewohntes Trainingsumfeld in den USA vorübergehend verlassen und eine Cross-Saison eingeschoben hat, bestimmte lange in einer Dreiergruppe mit Grövdal und Bahta das Rennen, brach aber aber auf dem letzten Drittel der Distanz ein wenig ein.

"Nach Irland gehe ich ohne Erwartungen. Ich werde mich an die Startlinie stellen und einfach loslaufen. Crosslaufen hat etwas Unbeschwertes", hatte Klosterhalfen vor dem Start gesagt. Wie schon bei der EM 2017 musste sie ihrer Kontrahentin Reh den Vortritt lassen: Damals hatte Reh Gold in der U23 geholt, Klosterhalfen gewann Silber.

Bei den Männern spielte Norwegens Ausnahmetalent Jakob Ingebrigtsen, auf der Bahn 1500-m-Olympiasieger von Tokio, auch im Gelände seine ganze Stärke aus. Der 21-Jährige siegte über 10.000 m in 30:14 Minuten souverän vor Aras Kaya (Türkei/30:29) und holte seinen ersten Cross-Titel im Erwachsenenbereich. Bester Deutscher war Filimon Abraham (LG Rupertiwinkel) auf Platz 14 (31:07).