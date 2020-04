Köln (SID) - In der Diamond League der Leichtathleten ist bereits das neunte von 15 Meetings wegen der Coronakrise verschoben worden. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, findet die Athletissima in Lausanne nicht wie geplant am 20. August statt, soll aber möglichst noch nachgeholt werden.

Die ersten sieben Meetings der Wettkampfserie, die am 17. April in Doha hätte beginnen sollen, sowie das neunte in Paris waren bereits verlegt worden, lediglich für Shanghai gibt es einen neuen Termin (13. August). Die Diamond League könnte nun an der ursprünglich achten Station in Oslo am 11. Juni beginnen, wo die Organisatoren die Bislett Games als "Impossible Games" unter den norwegischen Corona-Bestimmungen ohne Zuschauer und mit speziellen Wettbewerben austragen wollen.

Das Finale der Serie ist noch für den 11. September in Zürich vorgesehen.