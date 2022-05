Eugene (SID) - Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs hat seine Teilnahme am Diamond-League-Meeting in Eugene (28. Mai) abgesagt. Wie der italienische Leichtathletik-Verband am Dienstag mitteilte, zog sich der Sprinter bei seinem Sieg im 100-m-Rennen am vergangenen Mittwoch in Savona eine Zerrung eines nicht näher bezeichneten Muskels zu. Die Verletzungspause soll zehn Tage dauern.

Jacobs hatte in Savona sein erstes Rennen seit seinem überraschenden Gold-Triumph bei den Olympischen Spielen in Tokio bestritten.