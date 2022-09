Köln (SID) - Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister Joe Kovacs hat am ersten Tag des Finals der Diamond League in Zürich für ein Glanzlicht gesorgt. Der US-Amerikaner stieß auf dem Sechseläutenplatz in der Innenstadt 23,23 Meter und blieb damit nur 14 Zentimeter unter dem Weltrekord seines Landsmanns Ryan Crouser, der mit 22,74 m den zweiten Platz belegte. Kovacs' Stoß war der drittweiteste der Geschichte in einem offiziellen Wettkampf.

Das traditionsreiche Meeting in Zürich ist zweigeteilt, das Gros der Disziplinen steht erst am Donnerstag auf dem Programm. Aus deutscher Sicht sind dann Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sowie im Diskuswurf die EM-Zweite Kirstin Pudenz und Claudine Vita, Bronzemedaillengewinnerin von München, vertreten. Im Speerwurf tritt Julian Weber an.