Sprint-Star Fred Kerley hat das 100-m-Rennen beim zweiten Meeting der Diamond League in Rabat gewonnen. Der Weltmeister lief in der marokkanischen Hauptstadt am Sonntag in 9,94 Sekunden Meetingrekord und setzte sich vor Akani Simbine aus Südafrika (9,99) und dem kenianischen Afrikameister Ferdinand Omanyala (10,05) durch. Das mit Spannung erwartete Duell des US-Amerikaners Kerley mit Olympiasieger Marcell Jacobs war aufgrund von Rückenbeschwerden des Italieners ausgefallen.

Die 200 m der Frauen gewann Weltmeisterin Shericka Jackson, die Jamaikanerin lief in 21,98 Sekunden ebenfalls einen Meetingrekord. Einzige deutsche Starterin in Marokko war Kugelstoßerin Sara Gambetta. Die 30-Jährige vom SV Halle übertraf 18,63 m und wurde beim Sieg der portugiesischen Hallenweltmeisterin Auriol Dongmo (19,28 m) Vierte.