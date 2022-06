Köln (SID) - Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah hat ihren Status als derzeit schnellste Frau der Welt untermauert. Die 29 Jahre alte Jamaikanerin gewann beim Diamond-League-Meeting in Rabat/Marokko über 100 m bei leichtem Gegenwind deutlich in 10,83 Sekunden und blieb zum elften Mal in Serie in einem Finale unter der 11-Sekunden-Marke.

Thompson-Herah hat seit August 2021 kein Rennen verloren. Im Vorjahr hatte sie sich mit 10,54 Sekunden auf Platz zwei der "ewigen" Bestenliste vorgeschoben und sich dem Fabelweltrekord der 1998 verstorbenen US-Amerikanerin Florence Griffith Joyner (10,49) angenähert.