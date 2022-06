Köln (SID) - Diskuswerferin Kristin Pudenz hat beim Diamond-League-Meeting in Paris erneut für eine gute deutsche Platzierung gesorgt. Mit einer Weite von 64,39 m landete die Olympiazweite auf dem dritten Rang. Wie zuletzt musste sich die Potsdamerin nur der Tokio-Olympiasiegerin Valarie Allman (USA/68,68) und der kroatischen Doppel-Olympiasiegerin Sandra Perkovic (68,19) geschlagen geben.

Pudenz bestätigte damit knapp einen Monat vor der WM in Eugene ihre zuletzt starke Form. Bereits bei den vorangegangenen Diamond-League-Wettkämpfen in Eugene und Oslo hatte sie jeweils die drittbeste Weite geworfen. Am Samstag in Paris belegte zudem Shanice Craft (Halle) mit 63,14 m den vierten Platz.