Vize-Europameisterin Kristin Pudenz (Potsdam) hat erneut das Kräftemessen der deutschen Diskuswerferinnen für sich entschieden. Die Olympia-Zweite gewann am Samstag bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel mit ordentlichen 65,98 m vor Shanice Craft (Halle/Saale/64,05) und Marike Steinacker (Leverkusen/62,70) ihren fünften DM-Titel in Folge.

Das Diskuswerferinnen, allen voran Pudenz, zählen bei den Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) zu den wenigen deutschen Medaillenhoffnungen. In der bisherigen Freiluftsaison liegen Pudenz, Craft und die EM-Dritte Claudine Vita, die in Kassel Vierte (62,39) wurde, unter den Top 8 der Welt.