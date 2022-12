Dortmund (SID) - Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) will die Ergebnisse der Analyse zur historisch schwachen WM in Eugene zeitnah präsentieren. "Wir gehen damit diese oder nächste Woche an die Öffentlichkeit, um unser Statement abzugeben", sagte Chefbundestrainerin Annett Stein in einer Medienrunde am Montag in Dortmund. Die Analyse sei "schonungslos" und "allumfassend" gewesen.

Bei den Weltmeisterschaften in den USA im vergangenen Juli hatten die deutschen Leichtathleten ein Debakel erlebt. Der DLV holte nur zwei Medaillen: Weitspringerin Malaika Mihambo sicherte sich die einzige Goldmedaille, die Sprint-Staffel der Frauen lief zu Bronze über 4x100 m. "Wir haben uns mit vielen Sachen beschäftigt", sagte Stein.

Bei den Europameisterschaften in München nur einen Monat später begeisterten die DLV-Athleten mit 16 Medaillen - darunter siebenmal Gold - wiederum die gesamte Nation. "Wir haben mit einem sehr erfolgreichen europäischen Wettbewerb in München unsere Saison beendet", sagte Stein: "Wir wollen natürlich den Rückenwind von den Europameisterschaften nach Istanbul mittragen."

In der Türkei finden im kommenden Jahr die Hallen-Europameisterschaften (2. bis 5. März 2023) statt. Zuvor stehen die Deutschen Hallenmeisterschaften (18./19. Februar) auf dem Programm, bei denen rund 450 Athletinnen und Athleten auch um die Qualifikation für die Titelkämpfe am Bosporus gegeneinander antreten.