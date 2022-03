Hamburg (SID) - Der russischen Geherin Jelena Laschmanowa wird wegen eines Anti-Doping-Vergehens der Olympiasieg von London 2012 sowie der WM-Titel von der Heim-WM 2013 in Moskau aberkannt. Die 30-Jährige habe den entsprechenden Sanktionen der unabhängigen Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics zugestimmt, wie es in einer Mitteilung hieß - einschließlich der Aberkennung ihrer Ergebnisse vom 18. Februar 2012 bis zum 3. Januar 2014.

Zudem wurde Laschmanowa auf Basis von Labordaten und Beweisen aus dem McLaren-Bericht über das russische Staatsdoping wegen der Verwendung verbotener Substanzen für zwei Jahre gesperrt, beginnend am 9. März 2021. Die Russin hatte 2012 in London mit Weltrekordzeit Olympia-Gold und 2013 in Moskau den WM-Titel über die 20-km-Strecke gewonnen. Laschmanowa war bereits 2014 wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt worden.