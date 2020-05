Köln - Die US-Sprinterinnen Deajah Stevens und Gabrielle Thomas sind von der unabhängigen Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig suspendiert worden. Beiden Athletinnen werden Versäumnisse bei der Meldepflicht vorgeworfen.

Stevens war bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio Siebte über 200 m, ein Jahr später belegte sie bei der WM in London über dieselbe Distanz den fünften Platz. Thomas hatte in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls über 200 m das Diamond-League-Meeting in Lausanne gewonnen.

