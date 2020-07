Köln (SID) - Der 70. Geburtstag von Waldemar Cierpinski am Montag bietet dem MDR Anlass, auf die erfolgreichste Zeit des Marathonläufers zurückzublicken. Mit seinem Film "Legenden: Waldemar Cierpinski" wird der Mitteldeutsche Rundfunk am Sonntag um 20.15 Uhr genau das tun und die beiden größten Erfolge des Geburtstagskindes Revue passieren lassen: Die Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal und 1980 in Moskau.

Niemand hatte Cierpinski mit seinen damals 25 Jahren am 31. Juli 1976 auf dem Zettel. Am Ende lief er mit seiner persönlichen Bestleistung über 2:09:55 Stunden Favoriten wie dem US-Amerikaner Frank Shorter davon. Realisiert habe er den Triumph erst am Folgetag: "Mit einem Schlag kam die Erkenntnis: Du hast gewonnen", erzählt er in dem Film, in dem auch Weggefährten wie Geher Peter Frenkel zu Wort kommen, der bei den Spielen in Montreal zunächst die Bronzemedaille gewann und einen Tag später zum Streckendienst beim Marathon eingeteilt war.