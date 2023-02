Los Angeles (SID) - Greg Foster, dreimaliger Weltmeister über 110 m Hürden, ist am vergangenen Sonntag im Alter von 64 Jahren gestorben. Das teilte die Leichtathletik-Abteilung der University of California in Los Angeles (UCLA) am Montag mit. Die US-amerikanische Ikone kämpfte mit Amyloidose, einer seltenen Krankheit, bei der eine Proteinablagerung zu Organschäden führt.

Foster holte bei den ersten drei Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983, 1987 und 1991 jeweils WM-Gold, außerdem gewann er 1984 in Los Angeles die olympische Silbermedaille. Nur sein Landsmann Allen Johnson (1995, 1997, 2001, 2003) siegte bei Weltmeisterschaften häufiger über die 110 m Hürden.