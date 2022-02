Birmingham (SID) - Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis hat seine frühe Ausnahmeform mit der nächsten Jahresweltbestleistung unterstrichen. Beim Hallenmeeting im britischen Birmingham siegte der Olympiasieger aus Schweden am Samstag unangefochten mit starken 6,05 m. Duplantis scheiterte anschließend dreimal an der Weltrekordhöhe von 6,19 m, die einen Zentimeter über seiner 2020 in Glasgow aufgestellten Bestmarke liegt.

Wieder einmal sprang Duplantis in einer eigenen Liga. Rang zwei hinter dem 22-Jährigen belegte der Brasilianer Thiago Braz, Olympiasieger von 2016, mit 5,81 m.

Duplantis plant 2022 den Dreierpack mit den Titeln bei der Hallen-WM in Belgrad (18. bis 20. März), der WM in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli) sowie der EM in München (15. bis 21. August).