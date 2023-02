Berlin (SID) - Stabhochsprung-Star Armand Duplantis hat auch beim ISTAF Indoor in Berlin eine starke Vorstellung gezeigt. Der Olympiasieger scheiterte zwar an der Weltrekordhöhe von 6,22 m, übersprang am Freitag in der Mercedes-Benz Arena vor 11.850 Zuschauern aber 6,06 m und knackte damit seinen Meeting-Rekord aus dem vergangenen Jahr (6,03). Erst in der vergangenen Woche war der Welt- und Europameister aus Schweden mit 6,10 m in die Saison eingestiegen, das hatte vor ihm noch niemand geschafft.

Für Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen/5. Platz) und Gillian Ladwig (Schwerin/7.) war in Berlin hingegen bereits nach übersprungenen 5,60 m Schluss, für den dritten deutschen Starter Torben Blech lief es besser. Der Leverkusener wurde mit 5,73 m Vierter.

Nachdem seine Konkurrenz spätestens an 5,91 m gescheitert war, ließ Duplantis 6,06 m auflegen, die er im ersten Versuch übersprang. Im Anschluss startete der Schwede, der im vergangenen Jahr mit 6,21 m WM-Gold geholt hatte, seinen nächsten Weltrekordversuch über 6,22 m, scheiterte jedoch drei Mal. Bereits im Vorfeld hatte Duplantis erklärt, dass er seine Wettkämpfe im Winter ganz bewusst auswähle, um seinen "Weltrekord zu brechen", das habe für ihn "oberste Priorität".