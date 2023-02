Stockholm (SID) - Stabhochsprung-Superstar Armand Duplantis (Schweden) verzichtet auf einen Start bei der Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März). "Ich hatte natürlich gehofft, dass er teilnehmen würde, denn er ist mit Abstand unser größter Star und sorgt überall, wo er antritt, für Aufsehen", sagte Teamchefin Kajsa Bergqvist in einer Mitteilung des schwedischen Verbandes: "Gleichzeitig habe ich hundertprozentiges Vertrauen, dass er seine Ziele richtig plant und sich darauf konzentriert, so gut wie möglich zu sein, wenn es darauf ankommt."

Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und Weltrekordler Duplantis hatte seinen Start bisher offen gelassen, aber stets angedeutet, dass die Hallen-EM in für ihn keine Priorität hat. Bei seinem erklärten Ziel, seinen Weltrekord von 6,21 m in diesem Winter zu verbessern, war der 23-Jährige in seinen vier Anläufen unter dem Hallen-Dach gescheitert.