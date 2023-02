Liévin (SID) - Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis (Schweden) ist auch im dritten Anlauf am angestrebten Weltrekord gescheitert. Der 23-Jährige holte sich in Lievin/Frankreich zwar mit 6,01 m den Sieg, versuchte sich dann aber nicht mehr an der neuen Bestmarke von 6,22 m. Seinen Weltrekord von 6,21 m weiter zu verbessern, sei das "Hauptziel" in dieser Hallensaison, hatte der Olympiasieger, Welt- und Europameister zuletzt gesagt.

Über die 60 m musste 100-m-Olympiasieger Marcell Jacobs eine Niederlage hinnehmen. 6,57 Sekunden reichten dem Hallenweltmeister aus Italien nur zu Rang zwei, der starke Kenianer Ferdinand Omanyala (6,54) war nicht zu schlagen.

Duplantis hatte sich in diesem Winter bereits zwei Mal am neuen Weltrekord probiert. In Uppsala in der schwedischen Heimat flog er zum Start über 6,10 m, beim ISTAF Indoor in Berlin standen 6,06 m für ihn zu Buche - an den an beiden Orten aufgelegten 6,22 m scheiterte er jeweils. Nun wagte er keinen neuen Versuch.

Duplantis hatte im vergangenen Sommer mit 6,21 m WM-Gold geholt. Stabhochsprung-Bestmarken in der Halle werden vom Weltverband WA - anders als in anderen Disziplinen - als Verbesserung des Weltrekords anerkannt.