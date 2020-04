Köln (SID) - Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat enttäuscht, aber nicht überrascht auf die Absage der Leichtathletik-EM in Paris (25. bis 30. August) reagiert. "Das ist keine schöne Nachricht, ich hatte mich sehr auf den Start in Paris gefreut. Aber man hat es kommen sehen", sagte der 28-Jährige, der als Titelverteidiger an den Start gegangen wäre, dem SID. Die Entscheidung sei "auch konsequent, wenn man die Situation betrachtet. Nur noch wenige hatten Hoffnungen, dass die EM wie geplant stattfindet."

Mit dem Aus für die Europameisterschaften fällt nach den ins Jahr 2021 verlegten Olympischen Spielen in Tokio auch das zweite Sommer-Highlight für die Leichtathleten der Corona-Pandemie zum Opfer. "Die EM hatte für mich in der Jahresplanung trotz Olympia nie eine B-Kategorie", sagte Röhler: "Für mich ist es nun das Signal, dass ich mich immer zielgerichteter auf das Jahr 2021 vorbereiten kann. 2020 wird es kein Highlight geben, jetzt kann man viel freier planen und trainieren."

Daran, dass womöglich auch der olympische Nachholtermin im kommenden Jahr von der Krise gefährdet sein könnte, will Röhler noch nicht konkret denken. "Was 2021 angeht, bin ich sehr optimistisch. Aber sollte Olympia 2021 in Gefahr geraten, wäre das eine mehr als prekäre Situation. Ich bin aber zu wenig Experte, um das zu beurteilen", sagte der Jenaer.