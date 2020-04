Berlin - Die Organisatoren des ISTAF hoffen trotz des Verbots von Großveranstaltungen in Berlin bis zum 24. Oktober auf die Austragung des Leichtathletik-Meetings 2020. "Mit Blick auf unsere Fans, Partner und die Athletinnen und Athleten fühlen wir uns verpflichtet, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, sondern alle erdenklichen Szenarien durchzuspielen, zahlreiche Gespräche zu führen und in den nächsten Tagen in Ruhe zu beraten", ließ Meetingdirektor Martin Seeber mitteilen.

Das Land Berlin hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Veranstaltungen bis 5000 Zuschauer bis Ende Oktober untersagt sind, damit kann auch der Berlin-Marathon (27. September) nicht wie geplant stattfinden. Das ISTAF ist für den 13. September geplant. "Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir heute noch keine Entscheidung treffen wollen, ob das weltweit älteste und zuschauerstärkste Leichtathletik-Meeting in diesem Jahr ausfallen muss", sagte Seeber.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.