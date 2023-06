Leichtathletin Faith Kipyegon hat nur eine Woche nach ihrem Weltrekord über 1500 m eine weitere Weltbestmarke verbessert. Die Kenianerin absolvierte beim Diamond-League-Meeting in Paris die 5000 m am Freitag in 14:05,20 Minuten und war damit rund eine Sekunde schneller als die bisherige Rekordhalterin Letesenbet Gidey aus Äthiopien (2020/14:06,62).

Erst in der Vorwoche hatte die zweimalige Olympiasiegerin für einen Paukenschlag gesorgt. Beim Diamond-League-Meeting in Florenz hatte die 29-Jährige über die 1500 m nach 3:49,11 Minuten die Ziellinie überquert und damit die bisherige Bestmarke der Äthiopierin Genzebe Dibaba um eine knappe Sekunde unterboten.