Düsseldorf (SID) - 166 Tage nach ihrem EM-Triumph von München hat Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper (26) den perfekten Start in die neue Saison nur denkbar knapp verpasst. Beim ISTAF Indoor in Düsseldorf erreichte die Athletin des SCC Berlin am Sonntag als Vorlauf-Schnellste souverän das Sprintfinale über 60 m, musste sich dort aber Vorjahressiegerin Ewa Swoboda (Polen/7,18 Sekunden) geschlagen geben - mit zwei Tausendstel Rückstand.

Für die deutsche Sportlerin des Jahres war es der erste Wettkampf überhaupt seit ihren beiden Triumphen bei der Heim-EM im August. Alexandra Burghardt (Burghausen/7,23), Lückenkempers Sprintkollegin aus der Münchner Gold-Staffel, wurde Vierte.

Wie Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo wird Lückenkemper auch beim zweiten ISTAF Indoor in Berlin (10. Februar) auflaufen. Ob die Topsprinterin bei der Hallen-EM Anfang März in Istanbul starten wird, ließ sie zuletzt offen. So hatte Lückenkemper im Vorfeld ihres Saisonauftakts betont, dass "die 60 Meter in der Halle eigentlich zu kurz" für sie seien.

Ihr Hauptaugenmerk liegt auf dem Sommer, wenn im August in Budapest die Weltmeisterschaften anstehen. Bei der WM in Eugene im vergangenen Jahr hatte Europas Sprintkönigin, die in Bamberg lebt und in Florida trainiert, mit der 4x100-m-Staffel die Bronzemedaille gewonnen.