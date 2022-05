Nairobi (SID) - Über neun Monate nach seinem Olympiasieg in Tokio bestreitet der Italiener Lamont Marcell Jacobs wieder ein 100-m-Rennen. Der 27-Jährige geht dafür beim dritten World-Athletics-Continental-Tour-Meeting in Nairobi in den Startblock. Sechs Wochen nach seinem Titelgewinn bei der Hallen-WM in Belgrad über 60 m trifft Jacobs bei seinem Einstieg in die Freiluft-Saison in Kenias Hauptstadt in einer ersten Olympia-Revanche auf den US-Silbermedaillengewinner Fred Kerley.

Der Showdown mit Kerley ist für Jacobs eine erste Standortbestimmung für die diesjährige WM in Eugene im US-Bundesstaat Oregon (15. bis 24. Juli). Bei seinem Erfolg in Belgrad hatte Jacobs 100-m-Weltmeister Christian Coleman (USA) in einem Fotofinish besiegt.