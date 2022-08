München - Es ist ein Moment, der in die deutsche Sportgeschichte eingehen wird. Gina Lückenkemper sprintet im 100-Meter-Finale der Frauen in 10,99 Sekunden zu Gold. Sie ist Europameisterin.

Und rund 50.000 Menschen im Münchner Olympiastadion sowie Millionen an den Fernsehgeräten feiern mit ihr den größten Triumph ihrer noch jungen Karriere. "Zu sehen, dass die Leute alle hier sind um zu sehen, wie ich eine geile Performance bringe, hat mich unfassbar motiviert", sagt die überglückliche 25-Jährige.

Gleiches gilt für Niklas Kaul. Der Zehnkämpfer legt eine unglaubliche Aufholjagd hin und bejubelt Gold mit dem prächtig gefüllten Olympiastadion im Rücken.

"Sammel-EM" zieht die Massen an

Es ist ein Sinnbild des Erfolgs, den diese European Championships in ihrer zweiten Ausgabe verzeichnen. Am selben Abend, an dem Lückenkemper und Kaul zu Gold rauschen, findet übrigens auch die Champions-League-Qualifikation statt. Zu sehen hinter der Pay-Wall. Hat davon irgendjemand etwas mitbekommen?

Das Ziel, "Randsportarten" in einer großen Veranstaltung zu zentralisieren und so mehr Aufmerksamkeit zu schenken, geht voll auf. Noch viel besser als beim Debüt der Spiele im Jahr 2018, als sich Berlin und Glasgow die Austragung teilten.

Auch, weil die Stadt München sowie ihre Bewohner voll mitziehen. Egal ob beim Marathon durch die Stadt, beim Beachvolleyball am Königsplatz, Bahnrad-Wettbewerbe in der Olympiahalle oder an der Regattastrecke in Oberschleißheim - der Zuschauerzuspruch war und ist stets immens. Dass die deutschen Gold-Gesichter Lückenkemper, Kaul oder auch Emma Hinze und Richard Ringer mit sportlichem Erfolg glänzen, tut ihr Übriges dazu.

Einzig bei den Wettbewerben im Audi Dome, beispielsweise Tischtennis, ist noch etwas Luft nach oben. Aber wem will man das verdenken bei Durchschnittstemperaturen jenseits der 30 Grad und schönstem Sommerwetter in der bayerischen Hauptstadt.

Leider, muss man sagen, finden die Schwimm-Wettbewerbe nicht in München statt, sondern parallel in Rom. Leider, weil davon kaum etwas zu hören, zu sehen oder zu lesen ist. München erfüllte nicht die Standards des Weltverbands, um alle Wettbewerbe auszurichten. Schade, kann man da nur sagen.

Olympia als Nächstes? Befürworter sehen sich bestätigt

Für viele sind die European Championships nur die Vorstufe einer deutschen Olympiabewerbung. "Ich hoffe, dass diese European Championships ein Zeichen dafür sind, dass wir in Deutschland wieder Olympische Spiele austragen werden", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kürzlich. Die letzten Olympischen Spiele auf deutschem Boden sind genau 50 Jahre her, damals fanden sie ebenfalls in München statt.

Bisher scheiterten etwaige Bewerbungen bei der IOC-Abstimmung zur Vergabe oder bereits vorher am Unwillen der Bevölkerung. Nach dem Scheitern vor dem IOC Gremium für Olympia 2018 votierten die Münchner selbst in einem Volksentscheid gegen die olympischen Winterspiele 2022. Peking war stattdessen der Ausrichter - und zwischen Lockdown und totalitärer Kontrolle des Staates wurden die Wettkämpfe steril abgearbeitet statt euphorisch zelebriert.

Auch die "Metropole Rhein-Ruhr" sowie Hamburg scheiterten. Abgewatscht vom IOC und von der eigenen Bevölkerung.

Warum eigentlich? Finanzieller Aufwand, Knebelverträge des IOC, Korruption und gekaufte Abstimmungen sowie weitere die Skandale und Skandälchen des Internationalen Olympischen Komitees mit dem deutschen Fecht-Olympiasieger Thomas Bach an der Spitze sorgen für Abneigung - worunter die heimischen Sportler leiden.

Allerdings sind die Argumente nur Schein. Wie sonst sind die Austragungen von fünf Fußball-Turnieren - WM 1974 und 2006 sowie der EM 1988, 2024 und einzelne Spiele 2020 bzw. 2021 - in Deutschland seit den letzten Olympischen Spielen in Deutschland 1972 zu verstehen? Gefragt wurde die Bevölkerung bei diesen Turnieren zumindest nicht. Und FIFA und UEFA können dem IOC in Sachen Skandale und Skandälchen die Hand reichen. Oder doch aufhalten?

Der Erfolg der European Championships zeigt nur, dass die Bevölkerung in einer Sportstadt wie München ein solches Event mit Freude annimmt. Dass Olympische Spiele ganz andere finanzielle Aufwendungen erfordern ist offensichtlich, aber ein notweniges Dilemma, das die Gastgeberstadt eingehen muss. Steigende Tourismuseinnahmen vor, während und nach den Spielen sind dem jedoch gegenüberzustellen.

Zumal positive Nebeneffekte wie langfristige Verbesserung der Infrastruktur - man mag nur Olympia 1972 als Beispiel nehmen - mit einhergehen. Und auch die Bevölkerung würde von Ausbauten und Modernisierung der Olympia-Anlagen wie Schwimmhalle, Mehrzweckhalle und Trainingsplätzen profitieren.

Deutschland bei Nachhaltigkeitskonzept prädestiniert

Es wäre daher nur angemessen, wenn eine sportbegeisterte Region, egal ob München, Berlin, Hamburg oder das Rhein-Ruhr-Gebiet sich an einer Bewerbung für die olympischen Sommerspiele 2036 bemühen würde.

Zumal das vom IOC angekündigte Konzept der Nachhaltigkeit in den vergangenen Austragungsstätten nicht gegeben war. Ob Sotschi 2014, Rio 2016, Pyeongchang 2018 oder Peking 2022 - man mag Tokio 2020 ausklammern - sie alle passen nicht in das proklamierte Credo. Waldrodung für später im nachhinein ungenützte Sportstätten gehörten hier zum Konzept.

Hier käme das Pro einer deutschen Region mit der vorhandenen Infrastruktur zum Tragen und würde das Nachhaltigkeitskonzept mit Modernisierung bestehender Sportstätten nach Paris 2024, Los Angeles 2028 und Brisbane 2032 fortsetzen.

Zudem könnte es die Initialzündung für die sich im Schatten von König Fußball befindlichen Sportarten sein, wie eben die deutsche Leichtathletik. Gab es nach dem Debakel bei der WM in Eugene vor einigen Wochen doch noch heftige Diskussionen über jene.

Gerade nach der Pandemie, unter der gerade die kleinen Vereine und weniger präsenten Sportarten gelitten haben, wäre eine Olympiabewerbung, die Aufbruch und Vorangehen vermittelt, die richtige Entscheidung.

Die European Championships untermauern mit der Euphorie, die sie verbreiten, die Forderung. Für Gina Lückenkemper und Niklaus Kaul kämen Olympische Heimspiele als Athleten zu spät. Sie könnten die Euphorie dann aber auf den Tribünen als Zuschauer oder Betreuer miterleben.

