Utrecht (SID) - Die niederländische Sprinterin Dafne Schippers hat ihren Start bei der Leichtathletik-EM in München abgesagt. Die 200-m-Weltmeisterin von 2015 und 2017 muss wegen eines kleinen Bruchs in einem Rückenwirbel passen. In den vergangenen Jahren war die 30-Jährige immer wieder mit Rückenverletzungen ausgefallen. Diese soll sich die viermalige Europameisterin durch zu hartes Training zugezogen haben.

Schippers war noch im Juni niederländische Meisterin über 100 m geworden, ihre Jahresbestzeit liegt bei 11,13 Sekunden. Wegen Trainingsrückstandes hatte sie auf eine Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Eugene (USA) verzichtet und die EM zu ihrem Saisonziel erklärt.