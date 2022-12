Köln (SID) - Das Finale der Diamond League der Leichtathleten steigt in der nächsten Saison erstmals in den USA. Die Diamanten werden dann am 16. und 17 September im WM-Stadion von Eugene vergeben, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Kalender für die Premium-Serie hervorgeht.

Insgesamt stehen derzeit 15 Meetings auf dem Programm, darunter sind trotz der Corona-Pandemie auch zwei in China geplant. Die Jagd nach dem Jackpot beginnt am 5. Mai in Doha/Katar.