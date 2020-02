Neubrandenburg (SID) - Europameisterin, dreimalige Weltmeisterin, Olympiasiegerin: Astrid Kumbernuss hat in den 90er Jahren mit der Kugel alles gewonnen. Und die "große Blonde" aus dem Norden hat das Kugelstoßen salonfähig gemacht, es in der so genannten postanabolen Phase gewissermaßen aus der Schmuddelecke geholt. Am Mittwoch wird Deutschlands Sportlerin des Jahres von 1997 50 Jahre alt.

"Das ist schon ein komisches Gefühl, aber ich fühle mich jung und dynamisch", sagte Kumbernuss dem SID. Sie freut sich auf ihre Party am Freitag zu Hause in Neustrelitz: "Das wird eine schöne Runde. Wir werden Spaß haben und uns ein bisschen erinnern."

2005 beendete Kumbernuss ihre erfolgreiche Karriere - mit 13 Medaillen von internationalen Meisterschaften in der Vitrine. Zwischen 1995 und 1997 gewann sie 53 Wettkämpfe in Folge. "Der größte Muskel eines Sportlers ist der Wille", war ihr Motto.

1995, 1997 und 1999 krönte sich Kumbernuss, deren Bestleistung bei 21,22 m liegt, in Serie zur Weltmeisterin. Aber der Olympiasieg 1996 in Atlanta "war natürlich das Größte", sagte sie, auch wenn sie "lange gebraucht" hat, um den Triumph ganz und gar "genießen" zu können. "Der erste WM-Titel ein Jahr zuvor hatte als erstes Gold einen ganz besonderen Stellenwert, der letzte 1999 war der Emotionalste", sagte Kumbernuss - weil sie damals nur ein gutes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes Philip erneut Gold holte. Ihre Tochter Hannah ist mittlerweile acht Jahre alt.

"Jetzt wird die Kugel im Garten vergraben, und es beginnt ein neues Leben", hatte Kumbernuss nach ihrem Karriereende gesagt. Die gelernte Einzelhandelskauffrau studierte danach Pflegewissenschaften und Pflegemanagement an der Neubrandenburger Fachhochschule, seit 2015 ist sie zudem Trainerin in ihrem Ex-Klub SC Neubrandenburg und kümmert sich um die Sponsoren-Akquise. "Da kann man kein Moos ansetzen", sagte Kumbernuss.