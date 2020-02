Hamburg - Deutschlands Sprintstar Gina Lückenkemper (23) schindet sich für ihren Traum vom Olympia-Finale seit ihrem Trainerwechsel deutlich häufiger im Kraftraum. "Für mich hat sich das Krafttraining wirklich extrem verändert - das liegt aber vor allem daran, dass ich davor in dem Bereich sehr wenig gemacht habe", sagte die Vize-Europameisterin über 100 m dem SID. Lückenkemper trainiert seit November unter Lance Brauman in Florida und stemmt seitdem vier anstatt zwei Mal in der Woche Gewichte.

Lückenkemper: Ich bin fitter als sonst

"Man sieht es mir offenbar auch an", sagte Lückenkemper mit einem Lachen: "Wenn ich jetzt wieder in Deutschland bin, werde ich von Leuten, die mich länger nicht gesehen habe, darauf angesprochen, ob ich abgenommen habe. Ich habe aber kein Gramm abgenommen. Durch die viele Zeit im Kraftraum ist nur alles ein bisschen anders geformt, dadurch sieht alles ein bisschen anders aus. Insgesamt bin ich wohl etwas fitter, als ich es sonst um diese Jahreszeit war."

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) trainiere sie "so hart wie noch nie in meinem Leben", sagte Lückenkemper, die auf einen Start bei den deutschen Hallenmeisterschaften an diesem Wochenende in Leipzig verzichtet: "Was ich jetzt nach den drei Monaten schon für Fortschritte sehe, ist genial. Ich habe so viel lernen dürfen, gerade beim Start, da bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Ich bereue den Schritt in keinster Weise."

Das komplette Jahr auf Tokio ausgelegt

Alles in diesem Jahr sei komplett "auf Tokio ausgelegt", sagte Lückenkemper, die in Japan auf den nächsten Schritt in der Karriere hofft: "Ich habe schon in einem Olympia- und in einem WM-Finale gestanden - aber eben in Anführungszeichen nur mit der Staffel. Das waren absolute Highlights, klar. Aber ich möchte es schaffen, mich auf der großen internationalen Bühne zu etablieren, dazu gehören Finalteilnahmen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen im Einzel. Und da möchte ich gerne hin."

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.