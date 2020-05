Hamburg - In Zeiten von Corona liefern sich die Stabhochsprung-Überflieger ein Fernduell der besonderen Art: Am Sonntag treten Weltrekordler Armand Duplantis, Ex-Weltmeister Sam Kendricks und London-Olympiasieger Renaud Lavillenie in ihren Gärten gegeneinander an.

Je nach Wetterlage hebt das Trio, verbunden über eine Live-Verbindung, am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr (MESZ) ab. Fans können sich den Wettkampf über den Youtube-Channel des Weltverbandes World Athletics anschauen.

Es geht nicht nur um die Höhe

Allerdings werden Duplantis und Co. dabei nicht auf Höhenjagd gehen. Ziel ist es, innerhalb von 30 Minuten so oft wie möglich die 5 Meter zu überqueren.

"Ich bin begeistert, wieder gegen Sam und Renaud antreten zu können", sagte Duplantis, der im Winter in der Halle 6,18 m gemeistert hatte: "Da nicht bekannt ist, welche anderen Wettbewerbe wir alle zusammen haben werden, werden wir das auf jeden Fall genießen und eine gute Zeit haben. Außerdem ist es entscheidend, zu gewinnen - weil ich es nicht sehr mag, gegen sie zu verlieren."

